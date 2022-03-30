Тегеран, 30 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 29 марта министр иностранных дел Пакистана незадолго до отъезда в Китай для участия в третьей встрече соседей Афганистана заявил, что во время встречи со своим иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом будут обсуждаться последние события по СВПД и текущие переговоры в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Шах Махмуд Куреши в видеообращении с авиабазы Нур-Хан перед вылетом в Пекин заявил, что у него запланирована встреча с рядом министров иностранных дел из разных стран, включая Иран и Россию.

Он отметил, что во время встречи со своим иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом будут обсуждаться двусторонние вопросы, региональная безопасность и ситуация в Афганистане.

Кроме того, Куреши подчеркнул, что встреча предоставит ему возможность получить информацию из первых рук о последних событиях, связанных с возрождением СВПД и продолжающимися переговорами в Вене. Он также заявил, что представит точку зрения Пакистана по этому вопросу.

Следует отметить, что Пакистан инициировал формат встреч соседних стран в сентябре прошлого года с целью выработки регионального подхода к ситуации в Афганистане.