Златоуст, Челябинская область, 30 марта, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области местный житель ограбил салон сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Установлено, что ранее судимый гражданин 1988 года рождения разбил витрину и похитил четыре мобильных телефона. Размер ущерба превысил 62 тыс. рублей.

Нападавшего удалось задержать. Похищенное он успел продать и уже потратил деньги. Суд водворил его в СИЗО. Ему грозит четыре года заключения.