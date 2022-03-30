Тегеран, 30 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. 29 марта бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Зубаир Махмуд Хайят заявил, что Иран как сосед Афганистана играет важную и решающую роль в оказании помощи братской стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Выступая на церемонии открытия международного мероприятия по ситуации в Афганистане, Махмуд Хайят призвал мир предпринять шаги для взаимодействия с новым правительством Афганистана.

Подчеркнув роль соседей и региональных взаимодействий в содействии установлению мира и стабильности в Афганистане, он отметил, что Иран является ключевым игроком в афганском вопросе.

«Нет никакого оправдания блокированию афганских активов, поскольку они принадлежат афганскому народу и должны быть немедленно разморожены», — заявил он.

Хайят призвал поддержать верховенство закона, права человека и права женщин, а также обеспечить, чтобы террористические группировки не нападали на соседей через Афганистан.