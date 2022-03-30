Москва, , 06:19 — REGNUM На сегодняшний день в России наблюдается позитивная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы обратимся к данным эпидемиологическим, которые отслеживаются в России по ОРВИ вообще год к году, то начиная с марта, тем более уж апрель и май, у нас идет глобальное снижение заболеваемости всеми ОРВИ и на <…> прошлую неделю уровень заболеваемости ОРВИ был меньше на 30%, чем эпидемический порог. То есть на сегодняшний день у нас эпидемиологическая ситуация очень даже позитивная», — сказал Вознесенский.

При этом, по его словам, такая ситуация не означает, что с наступлением нового сезона ОРВИ в период осени-зимы «не будут введены какие-то ограничительные мероприятия заново».