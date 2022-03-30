Джакарта, , 08:44 — REGNUM 29 марта представители офиса атташе по культуре Ирана в Джакарте (Индонезия) открыли фестиваль по случаю празднования Навруза. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Девушки на празднике Навруз Franrasyan

Во время мероприятия с речами выступили различные деятели. Фестиваль был высоко оценен присутствовавшими на мероприятии иностранными дипломатами и иранским экспатриантами в Индонезии. Ожидается, что фестиваль продлится до 30 марта.

Выступая перед журналистами IRNA, атташе по культуре Ирана Мохаммад Реза Эбрахими заявил, что иранские фильмы также будут демонстрироваться в течение пяти дней.

В качестве других программ он упомянул Хафт-Син и проведение крупнейшей выставки иранских традиционных предметов и ремесел.

Празднование Навруза для персоязычных народов является поводом для возрождения братства и равенства, аллегорией национального единства и исламского братства, укреплением веры и убеждений, торжеством жизни, свободы и красоты.