Москва, , 06:15 — REGNUM В текущее время года лёд на водоёмах непрочен из-за колебания температур воздуха. Об этом сообщает МЧС РФ.

Сотрудники МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

«Происходит колебание среднесуточных температур воздуха. На водоемах, особенно проточных, лед крайне непрочен, имеются проталины, промоины и глубокие трещины», — сообщают спасатели.

Отмечается, что лёд подвержен быстрому разрушению в местах, где есть течение, сбросы теплых вод, а также заросли и растительность.

В МЧС попросили граждан отказаться от выхода на весенний лёд, а местные власти — повысить уровень соответствующей предупредительной работы: «Для предотвращения происшествий на водоемах подразделения чрезвычайного ведомства усилили профилактическую работу. Они обращают внимание любителей рыбалки на меры безопасности на открытых водоемах».