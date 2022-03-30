Штат Мичиган, США, , 06:11 — REGNUM Часть сотрудников, занятых тестированием беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков уволил в США «Яндекс». Об этом 29 марта сообщает портал The Verge.

Беспилотное такси от «Яндекса» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что 9 марта Департамент транспорта штата Мичиган уведомил компанию о приостановке действия лицензии на проведение дорожных тестирований беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор. На дорогах общего пользования тестирование без лицензии запрещено законом, поэтому «Яндекс» принял решение об увольнении шестерых водителей-испытателей.

Кроме того, The Verge утверждает, что «Яндекс» уволил 21 сотрудника в штатах Огайо и Аризона. Они занимались тестированием роботов-доставщиков на территории местных вузов. Официального подтверждения данной информации не поступало.

В свою очередь представители администрации штата Мичиган отрицают приостановку действия лицензий на тестирование беспилотных автомобилей. Представитель секретаря штата Мичиган Трейси Уиммер уточнила, что за компанией «Яндекс» числятся 14 действующих номерных знаков, которые позволяют проводить тестирование.

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