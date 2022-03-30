Пекин, , 06:08 — REGNUM Член Госсовета КНР Ван Юн призвал приложить усилия для научного расследования причин крушения самолета авиакомпании China Eastern Airlines и надлежащего урегулирования последствий, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

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Ван сделал эти замечания, руководя экстренными работами с 26 по 29 марта в городе Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Ван попросил соответствующие департаменты приложить дальнейшие усилия и усилить координацию, поскольку последующие задачи остаются сложными.

Он призвал к всестороннему пересмотру мер безопасности в секторе гражданской авиации и других ключевых отраслях промышленности для решительного предотвращения различных аварий.

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735, потерпел крушение 21 марта в горной местности уезда Фэнсянь Гуанси-Чжуанского автономного района.