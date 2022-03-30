Екатеринбург, , 06:06 — REGNUM В Уральском федеральном округе за два года планируется отремонтировать 113 зданий школ. Об этом заявил полпред Владимир Якушев на совещании с Минпросвещения РФ.

Ремонт

Марина Каширская © ИА REGNUM

Это будет сделано в рамках федеральной программы капремонтов школ, действующей с начала года. Софинансирование из федерального бюджета ожидается в размере 4,5 млрд рублей.

Также Якушев отметил важность совершенствования и содержательной части образования. Эту задачу помогут решить обновлённые образовательные стандарты, они станут действительными уже в сентябре.