Хабаровск, 30 марта, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Бизнесмен и председатель межрегионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО Денис Грось высказал изданию «Хабаровский край сегодня» мнение об иностранных компаниях, которые уже ушли или собираются свернуть свои инвестпроекты в России.

Yarregion.ru Подписание договора с инвестором

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"Может быть несколько причин тому, что какие-то инвестпроекты сворачиваются или, скажем так, притормаживаются в своем развитии. Первая и самая очевидная: компания на политической волне принимает решение уйти из проекта. Но практика показывает, что такие заявления заканчиваются просто решением о приостановлении своей деятельности на определенный срок. Причем без увольнения сотрудников, без вывода активов, без вывоза оборудования из страны. Это процессы очень трудоемкие и затратные, поэтому здесь можно говорить о том, что инвестор ставит отношения на паузу.

Вторая ситуация может быть связана со сложностями в поставках необходимого оборудования. Проект прошел все стадии согласования, получил финансирование, но оборудование, предусмотренное проектной документацией, сейчас не может поставляться в Россию в связи с экономическими санкциями. Это чисто логистическая проблема, которую инвестор в данный момент решить никак не может. Здесь можно опять же подождать или переключиться на поставщиков из других, дружественных стран. Но если речь идет о каком-то уникальном оборудовании, то опять же отношения ставятся на паузу до решения политических вопросов.

Если же компания принимает осознанное и полноценное решение о своем уходе, это, конечно же, не здорово. Но мы можем сделать вывод, что если инвестор хотел зайти к нам со своим проектом, значит, в этом есть определенная экономическая логика. В таком случае «свято место пусто не бывает». Тем более, что в условиях очередного витка девальвации рубля экономика России становится еще более привлекательной для бизнеса, связанного с экспортом. Уверен, что рано или поздно найдутся другие интересанты, желающие занять место ушедшей с нашего рынка компании. Давайте немного притормозим в надежде, что ситуация разрешится в ближайшее время. Думаю, здесь лучше для всех приостановить отношения, чем доставать шашку», — считает Денис Грось.

По мнению предпринимателя, нынешняя ситуация даст возможность роста именно российских инвестпроектов.

«Что касается Хабаровского края, то я пока не слышал о каких-то серьёзных решениях иностранных компаний о свертывании бизнеса в нашем регионе. Есть лесные проекты, но они в основном относятся к бизнесу Китая и Индонезии. Поэтому считаю, что пройдёт время, и все инвестпроекты будут возобновлены. А если в той или иной отрасли этого не произойдет, с большой долей вероятности на место иностранных компаний придут отечественные», — добавил эксперт.

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