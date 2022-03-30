Москва, , 06:02 — REGNUM В среду, 30 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. Парк «Зарядье» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 31 марта в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −7… −5 °C.

Ветер западный 6−11 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −10… −5 °C.

В четверг, 31 марта, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области +0… +5 °C, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица. Ночью в регионе ожидается −7… −2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за гололедицы, продлён до четверга, 31 марта.

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