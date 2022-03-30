Пекин, , 06:02 — REGNUM Модифицированная версия ракеты-носителя «Чанчжэн-6» с твердотопливными ускорителями совершила свой первый полет 29 марта, отправив два спутника на запланированную орбиту, сообщает агентство Синьхуа.

Запуск ракеты Чанчжэн-11 Cristóbal Alvarado Minic

Ракета стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 17:50 по пекинскому времени. Модифицированная ракета является первым типом ракеты-носителя в Китае, оснащенной твердотопливными ускорителями. Она использует нетоксичное и экологически чистое топливо и может выводить спутники на солнечно-синхронную орбиту.

Один из двух спутников, запущенных ракетой, будет выполнять научные испытания и исследования, обследование земель и ресурсов и другие задачи. Другой будет проводить проверку тестирования технологии обнаружения космической среды. Это была 412-я миссия ракетной серии «Чанчжэн».