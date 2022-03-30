Пекин, , 05:59 — REGNUM Правительство Китая опубликовало новый пятилетний план развития традиционной китайской медицины (ТКМ), предусматривающий комплексные меры по соответствующей работе, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Китайская медицина Victoria Reay

Согласно плану, опубликованному Генеральной канцелярией Госсовета КНР, к 2025 году потенциал медицинских услуг, предоставляемых ТКМ, будет значительно расширен, в то время как политика и система для высококачественного развития ТКМ будут еще более усовершенствованы, а ее уникальные преимущества в построении здорового Китая будут полностью реализованы.

В плане изложены ключевые задачи, которые необходимо выполнить в течение этого периода, такие как создание надежной системы обслуживания ТКМ, подготовка специалистов в области ТКМ и разработка высокоуровневой системы наследования, защиты и инноваций в ТКМ.

В плане также подчеркивается необходимость сочетания ТКМ и современной науки и интеграции китайской и западной медицины для лучшей защиты здоровья людей.