Власти Китая представили пятилетний план развития традиционной медицины
Пекин, 30 марта, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Правительство Китая опубликовало новый пятилетний план развития традиционной китайской медицины (ТКМ), предусматривающий комплексные меры по соответствующей работе, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.
Согласно плану, опубликованному Генеральной канцелярией Госсовета КНР, к 2025 году потенциал медицинских услуг, предоставляемых ТКМ, будет значительно расширен, в то время как политика и система для высококачественного развития ТКМ будут еще более усовершенствованы, а ее уникальные преимущества в построении здорового Китая будут полностью реализованы.
В плане изложены ключевые задачи, которые необходимо выполнить в течение этого периода, такие как создание надежной системы обслуживания ТКМ, подготовка специалистов в области ТКМ и разработка высокоуровневой системы наследования, защиты и инноваций в ТКМ.
В плане также подчеркивается необходимость сочетания ТКМ и современной науки и интеграции китайской и западной медицины для лучшей защиты здоровья людей.