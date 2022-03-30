Чунцин, Китай, 30 марта, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор провинции Цинхай на северо-западе Китая Вэнь Годун был приговорен к 11 годам тюремного заключения за получение взяток, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Elec4.co.kr Юань

Было установлено, что Вэнь получил взяток на сумму около 19,9 млн юаней (около $3,13 млн), согласно заявлению Первого народного суда промежуточной инстанции города Чунцина. Вэнь также был оштрафован на 2 млнюаней, а его незаконная прибыль будет передана в государственную казну, говорится в заявлении суда.

Суд установил, что Вэнь воспользовался занимаемыми им прежними должностями в Цинхае, чтобы лоббировать интересы третьих лиц в деловых операциях при заключении контрактов на проекты в период с 2009 по 2020 год.

Суд вынес Вэню мягкий приговор в соответствии с законом, поскольку он явился с повинной, признался в своих преступлениях и раскаялся, и все его незаконные доходы были возвращены, говорится в заявлении.