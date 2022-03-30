Пекин, , 05:50 — REGNUM Руководители МИД целого ряда стран посетят Китай с 31 марта по 4 апреля, сообщает 28 марта агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По приглашению министра иностранных дел Китая Ван И, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинай, министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин и министр иностранных дел Мьянмы У Вунна Маунг Лвин посетят Китай в период с 31 марта по 3 апреля, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. При этом, министр иностранных дел Панамы Эрика Муйнес посетит Китай 4 апреля.

Пресс-секретарь сообщил на регулярном пресс-брифинге 28 марта, что Индонезия, Таиланд, Филиппины и Мьянма являются важными членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также дружественными соседями Китая и важными партнерами в высококачественном строительстве инициативы «Пояса и пути».

Отметив, что в этом году положено начало всеобъемлющему стратегическому партнерству между Китаем и АСЕАН, Ван Вэньбинь сказал, что Китай надеется на сотрудничество со всеми сторонами для реализации консенсуса Специального саммита АСЕАН-Китай в ознаменование 30-летия отношений диалога между АСЕАН и Китаем в прошлом году и для продвижения Инициативы Глобального развития чтобы взять на себя ведущую роль в прилегающих районах.

Китай также проведет углубленный обмен мнениями с другими сторонами о текущей региональной и международной ситуации, чтобы придать больше позитивной энергии региональному миру и стабильности, а также процветанию и развитию во всем мире, сказал пресс-секретарь.