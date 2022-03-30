Челябинск, , 05:47 — REGNUM В Калининском районе Челябинска прокуратура проводит проверку по факту падения лифта, в кабине которого находилась 81-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Лифт

(сс) CWitte

Инцидент произошёл в доме на проспекте Победы. Гражданка не получила травм.

Прокуратура намерена оценить действия управляющей компании и той организации, которая обслуживает лифтовое оборудование. По результатам проверки могут принять соответствующие меры прокурорского реагирования.