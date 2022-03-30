Челябинск, 30 марта, 2022, 05:47 — ИА Регнум. В Калининском районе Челябинска прокуратура проводит проверку по факту падения лифта, в кабине которого находилась 81-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

(сс) CWitte Лифт

Инцидент произошёл в доме на проспекте Победы. Гражданка не получила травм.

Прокуратура намерена оценить действия управляющей компании и той организации, которая обслуживает лифтовое оборудование. По результатам проверки могут принять соответствующие меры прокурорского реагирования.