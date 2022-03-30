Нью-Йорк, США, , 05:45 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 марта ростом на фоне геополитических новостей. Больше других вновь прибавил Nasdaq.

Рост (сс) geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 338,30 пункта (0,97%), до уровня 35 294,19 пункта. S&P 500 подорожал на 56,08 пункта (1,23%), до уровня 4631,60 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 264,73 пункта (1,84%), до уровня 14 619,64 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,91 (3,69%), до уровня $102,05 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 марта ростом.

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