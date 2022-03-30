Вашингтон, 30 марта, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Продолжить неполитизированный профессиональный диалог в области физической ядерной безопасности (ФЯБ) призвала США Россия. Такое заявление сделал 29 марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба российского посольства в своём телеграм-канале.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Комментируя слова заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о том, что действия российских войск на Украине, якобы являются угрозой режиму ФЯБ, Антонов отметил, что подобные заявления — это лишь очередная попытка «перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки».

Антонов напомнил о речи президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене 18 февраля, в которой он открыто заявил о стремлении восстановить доступ страны к ядерному оружию.

Дипломат уточнил, что военнослужащие России взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС на территории Украины с целью не допустить ядерных провокаций со стороны украинских нацистов, либо других террористических формирований. При этом военнослужащие России не вмешивались в работу персонала АЭС, обеспечивая только охрану территории станций.

Антонов отметил, что безопасности энергоблоков ничего не угрожает, все системы радиационного мониторинга полностью исправны, выбросов радиоактивного материала не зарегистрировано. Это подтвердило и руководство МАГАТЭ.

«Призываем Вашингтон вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области физической ядерной безопасности», — добавил глава российской дипмиссии в Вашингтоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полностью исключил вероятность применения ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.