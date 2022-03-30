Пекин, , 05:42 — REGNUM Более 5800 дел, связанных с нарушениями кодекса Коммунистической партии Китая (КПК) об улучшении партийного поведения, было расследовано в феврале, сообщило в главное ведомство Китая по борьбе со взяточничеством, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно ежемесячному отчету Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, в прошлом месяце в общей сложности 9100 человек получили выговоры, дисциплинарные взыскания или были наказаны иным образом.

Примерно половина случаев была связана с бюрократизмом и практикой формализма ради формализма, а другая половина была связана с гедонизмом и экстравагантностью.

«Нет конца задаче улучшения партийного поведения», — подчеркивалось на совещании по критике и самокритике, проведенном Политбюро ЦК КПК в конце декабря 2021 года.