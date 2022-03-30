Владивосток, , 06:09 — REGNUM Общественники Приморья по инициативе председателя совета Почётных граждан Владивостока и Приморского края Светланы Морозовой объединились и написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Обращаемся к Вам с открытым письмом, чтобы выразить всестороннюю поддержку действиям и проводимой спецоперации по освобождению Донбасса нашими доблестными войсками. Более того, мы хотим Вам сказать: давно пора было это сделать!

Российский многонациональный народ, наши отцы и деды успешно воевали на полях Украины, освобождая эти малороссийские земли в годы Великой Отечественной войны от фашистских полчищ. Мы жили в стране, где русские и украинцы были братьями. Нас как ножом по живому разделил сговор в Беловежской пуще, когда вместо трех сестер-республик вдруг появились три разных государства: Россия, Белоруссия, Украина. Мы верили, что это будут братские, родные, стоящие в едином строю государства! Долго искренне верили.

С тяжёлым сердцем, с огромной горечью и болью, обидой наблюдали за тем, как на родной нам и любимой Украине начало появляться, нахально укрепляться истинно фашистско-бандеровское государство, пропитанное русофобией, злостным национализмом. Мы со слезами следили за новостями из Донбасса, где восемь лет шла война. Мы волновались о судьбе Украины, над которой США, не скрываясь, проводили страшный эксперимент, зомбируя целую нацию, заражая её ненавистью к России, возрождая жестокий фашизм.

Мы очень долгое время ждали и верили, что Россия должна вмешаться в происходящее на Украине. Мы считаем, что Вы приняли единственно правильное патриотичное решение и полностью поддерживаем его.

Мы твердо уверены: начатое освободительное дело нужно довести до победы. Мы потерпим. Мы переживем. Не такое наша страна переживала в былые годы: и всегда выходила победителем. Мы уверены — Россия выполнит свою благородную, честную, невероятно сложную, очень важную, светлую миссию», — сказано в обращении к президенту Владимиру Путину.

Под обращением подписались представители Совета почётных граждан Владивостока и края, общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, Союза ветеранов госбезопасности, общественных организаций «Боевое братство» и «Контингент», Союза десантников, общественной организация ветеранов морской пехоты «Сатурн», а также общественной организации инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов.

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Как сообщало ИА REGNUM, доля российских граждан, поддерживающих военную спецоперацию на Украине, растёт, и это ощущается. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 29 марта журналистам.