Пекин, , 05:38 — REGNUM Две книги об исследованиях и практике экономической мысли председателя КНР Си Цзиньпина были опубликованы для общенационального распространения издательством Economic Daily, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Одна из книг представляет собой антологию теоретических статей китайских и зарубежных экспертов, выпущенных газетой в 2021 году для развития экономической мысли Си Цзиньпина. В другой книге собраны отчеты об углубленных исследованиях газеты за прошлый год о внедрении экономической мысли в Китае.

Статьи и доклады представляют теоретическую ценность и практическую силу экономической мысли Си Цзиньпина и привлекли широкое внимание людей из всех слоев общества, отмечает издание.