Пекин, 30 марта, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Две книги об исследованиях и практике экономической мысли председателя КНР Си Цзиньпина были опубликованы для общенационального распространения издательством Economic Daily, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Одна из книг представляет собой антологию теоретических статей китайских и зарубежных экспертов, выпущенных газетой в 2021 году для развития экономической мысли Си Цзиньпина. В другой книге собраны отчеты об углубленных исследованиях газеты за прошлый год о внедрении экономической мысли в Китае.

Статьи и доклады представляют теоретическую ценность и практическую силу экономической мысли Си Цзиньпина и привлекли широкое внимание людей из всех слоев общества, отмечает издание.