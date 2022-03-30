Шэньян, Китай, , 05:35 — REGNUM Вице-губернатор провинции Ляонин на северо-востоке Китая Хао Чуньжун находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона, сообщает 29 март агентство Синьхуа.

Юань Josstoday.com

Расследование проводится Центральной комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной комиссией по надзору, говорится в заявлении, опубликованном во вторник.

Отметим, что как правило, подобные формулировки означают коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями. Подробности пока не сообщаются.