Нерюнгринский район, , 05:40 — REGNUM В Нерюнгринском районе Якутии, где из-за обрушения на угледобывающей шахте возникли проблемы с поставками топлива, произошло новое землетрясение. ЧП привело к том, что теперь для возобновления добычи в шахте компании «Колмар» потребуется больше времени, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова.

Шахта hangela

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«В населённых пунктах толчки не ощущались, никто не пострадал. Но ситуация вновь отразилась на работе компании «Колмар», снабжающей углем Нерюнгринскую ГРЭС. На территории ГОК «Денисовский» сегодня продолжаются восстановительные работы, которые должны были завершиться уже в ближайшие дни. К сожалению, из-за землетрясения для выхода на прежнюю мощность «Колмару» теперь потребуется больше времени», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что в приоритете у компании — выполнить восстановительные работы качественно и с соблюдением техники безопасности. Поставлять топливо на ГРЭС пока будет компания «Якутуголь», в апреле и мае она отгрузит 80 тонн угля. Предприятие просят увеличить объёмы добычи в связи с нехваткой топлива для Нерюнгринской ГРЭС.

«Сложившаяся ситуация не должна повлиять на жизнеобеспечение района», — отметил Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение в шахте УК «Колмар» произошло 23 февраля из-за землетрясения. Приостановлена работа трёх забоев, пострадали три человека. Ранее предполагалось, что стабильные поставки топлива смогут возобновить с 20 апреля.

Запасы топлива составляют 21 тыс. тонн, ежедневно отгружается 4,5 тыс. тонн. Общие объёмы доставки в марте, как предполагается, достигнут 40 тыс. тонн.