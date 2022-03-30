Стабилизация поставок угля на ГРЭС Якутии отложена из-за землетрясения
Нерюнгринский район, Якутия, 30 марта, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В Нерюнгринском районе Якутии, где из-за обрушения на угледобывающей шахте возникли проблемы с поставками топлива, произошло новое землетрясение. ЧП привело к том, что теперь для возобновления добычи в шахте компании «Колмар» потребуется больше времени, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова.
Читайте также: Проблемы с углём для ГРЭС в районе Якутии продлятся до конца апреля
Он подчеркнул, что в приоритете у компании — выполнить восстановительные работы качественно и с соблюдением техники безопасности. Поставлять топливо на ГРЭС пока будет компания «Якутуголь», в апреле и мае она отгрузит 80 тонн угля. Предприятие просят увеличить объёмы добычи в связи с нехваткой топлива для Нерюнгринской ГРЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение в шахте УК «Колмар» произошло 23 февраля из-за землетрясения. Приостановлена работа трёх забоев, пострадали три человека. Ранее предполагалось, что стабильные поставки топлива смогут возобновить с 20 апреля.
Запасы топлива составляют 21 тыс. тонн, ежедневно отгружается 4,5 тыс. тонн. Общие объёмы доставки в марте, как предполагается, достигнут 40 тыс. тонн.