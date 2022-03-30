Пекин, , 05:33 — REGNUM Около 50 000 мальков китайского осетра, находящегося под угрозой исчезновения вида рыб, были выпущены в уханьский участок реки Янцзы в провинции Хубэй в центральном Китае, сообщает 28 марта агентство Синьхуа.

Осетр EliteWar

Все мальки были искусственно выведены Институтом гидроэкологии, который совместно управляется Министерством водных ресурсов и Китайской академией наук. Исследователи сделали флуоресцентные метки на 2500 мальках различных спецификаций перед выпуском, чтобы облегчить последующий мониторинг.

«Важно провести искусственное воспроизводство и создать группу искусственных видов, чтобы восстановить естественное воспроизводство китайского осетра», — сказал научный сотрудник института Ляо Сяолинь.

С октября 2021 года по март этого года технические специалисты искусственно вызвали рождение 110 000 мальков китайского осетра, сказал Ляо. Китайский осетр, прозванный «водными пандами», является видом, находящимся под первоклассной государственной охраной в Китае. Однако популяция флагманского вида в Янцзы резко сократилась в конце 20-го века из-за агрессивной деятельности человека.