Рабат, , 05:31 — REGNUM В столице Марокко 29 марта прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает информационное агентство WAM.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Блинкен и Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили «дружбу и сотрудничество между ОАЭ и США», пути их укрепления в различных сферах «для достижения обоюдных интересов и укрепления безопасности и стабильности в регионе». В числе рассмотренных сторонами вопросов также оказался «украинский кризис».

информационное агентство WAM » Собеседники обменялись мнениями об усилиях по смягчению его последствий и деэскалации ситуации на гуманитарном и экономическом уровнях посредством диалога, дипломатических средств и совместных действий по поддержанию глобальной безопасности и стабильности».

30 марта госсекретарь США направится из Марокко в Алжир.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Марокко с рабочим визитом 28 марта. 29 марта он провёл переговоры с премьер-министром королевства Азизом Ахеннушем и министром иностранных дел Насером Буритой.

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