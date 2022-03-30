Рабат, 30 марта 2022, 05:31 — REGNUM В столице Марокко 29 марта прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает информационное агентство WAM.
Блинкен и Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили «дружбу и сотрудничество между ОАЭ и США», пути их укрепления в различных сферах «для достижения обоюдных интересов и укрепления безопасности и стабильности в регионе». В числе рассмотренных сторонами вопросов также оказался «украинский кризис».
30 марта госсекретарь США направится из Марокко в Алжир.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Марокко с рабочим визитом 28 марта. 29 марта он провёл переговоры с премьер-министром королевства Азизом Ахеннушем и министром иностранных дел Насером Буритой.
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