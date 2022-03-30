Москва, 30 марта, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Российские военнослужащие раздали гуманитарную помощь более чем тысяче жителей Херсона, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

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«Во избежание гуманитарной катастрофы в город Херсон российскими военнослужащими регулярно доставляются и выдаются местным жителям продуктовые наборы и товары первой необходимости», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что продукты и товары первой необходимости жителям Херсона раздавали на площади у администрации области. В первую очередь продовольствие получили пенсионеры, инвалиды и женщины с детьми. Им раздали крупы, сахар, консервы, молоко и растительное масло.

Детей российские военнослужащие угостили сладостями и детским питанием.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в Сумскую и Харьковскую области Украины. Жителям освобожденных от украинских нацистов населенных пунктов выдали продуктовые наборы и жизненно важные медикаменты.