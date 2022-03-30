Пекин, 30 марта, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Среднесуточный объем производства сырой стали на крупнейших сталелитейных заводах Китая в середине марта составил около 2,05 млн тонн, сообщает агентство Синьхуа.

Сталь

По данным Китайской ассоциации черной металлургии, ежедневный объем производства увеличился на 4,61% по сравнению с показателем, зафиксированным в начале марта. Согласно данным, в середине марта крупнейшие производители стали произвели 20,49 млн тонн сырой стали.

За этот период ежедневное производство чугуна выросло на 3,05% с начала марта, в то время как производство стального проката выросло на 5,17%, показали данные.