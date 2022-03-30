Владивосток, , 05:29 — REGNUM Во Владивостоке на пяти участках автодорог появится проект лазерных проекций пешеходных переходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Проекционный пешеходный переход Фото управления городского хозяйства Калуги

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Светящиеся зебры установлены в качестве пилотных проектов на нерегулируемых пешеходных переходах на улицах: Пушкинская, 39, Аллилуева, 5, Котельникова, 7, Добровольского, 23 и Народный проспект, 55.

На дорогу будет проецироваться ночью и вечером изображение пешеходного перехода — зебру и переходящего человека водители увидят издалека. Цвет проекции — желто-белый. Погодные условия на её качество не влияют, даже туман. Тестовый режим запланирован на следующую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке все 104 светофора станут «умными».