Нанкин, Китай, , 05:24 — REGNUM Три платежа по строительным проектам были успешно осуществлены через цифровую фиатную валюту Китая или цифровой юань (e-CNY) в городе Сучжоу на востоке Китая 25 марта, сообщил местный департамент цифровых финансов, передает агентство Синьхуа.

Это первый случай, когда цифровые юани были использованы для оплаты проектов в таких областях, как недвижимость и городское благоустройство, согласно бюро развития цифровых финансов Нового города высокоскоростной железной дороги Сучжоу, одного из пилотных регионов страны в области цифровых юаней.

Общая транзакция в размере 554 950 юаней (около $87 183) была завершена через цифровые кошельки в юанях Промышленного и коммерческого банка Китая и Китайского строительного банка в течение нескольких секунд.

«Это первый раз, когда мы опробовали цифровой юань. Перевод действительно быстрее, безопаснее и удобнее», — сказал генеральный директор компании Suzhou Baorong Construction Project Management Co., Ltd. Лу Вэй, также являющейся получателем средств по проекту.

В Новом городе высокоскоростной железной дороги Сучжоу было разработано более 40 пилотных сценариев в цифровых юанях, в том числе в таких областях, как оплата счетов за электроэнергию, покупка билетов на метро, услуги гостиниц и столовых, сказал заместитель директора бюро развития цифровых финансов Нового города Чжоу Силан.

Объем транзакций в цифровых юанях Китая в конце 2021 года достиг почти 87,57 млрд юаней, поскольку страна активизировала исследования и экспериментальное использование цифровой валюты центрального банка.

Усилия Центробанка Китая по разработке цифровой валюты начались в 2014 году, когда он впервые провел соответствующие исследования, за которыми последовали шаги банка по сотрудничеству в области исследований и разработок с коммерческими банками и интернет-компаниями в 2017 году.