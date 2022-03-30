Москва, , 05:24 — REGNUM Якутия активно расширяет географию внешнеэкономических связей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД.

Флаг Якутии

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Представитель ведомства констатировал, что руководство региона сотрудничает с зарубежными партнёрами в разных сферах. В развитии этой деятельности республике пообещали оказать содействие. Якутии также помогут продемонстрировать свой экономический и инвестиционный потенциал в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России.

«Это станет крупным событием в череде праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства», — пояснили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2022 года Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную 100-летию со дня образования Якутской АССР. В Якутии в честь этого праздника запланировано проведения множества мероприятий.