Лхаса, Китай, , 05:18 — REGNUM Тибет сохранит длительную стабильность и высококачественное развитие, заявил председатель народного правительства Тибетского автономного района на юго-западе Китая Янь Цзиньхай, сообщает 28 марта агентство Синьхуа.

Лхаса. Тибет Göran Höglund (Kartläsarn)

За последние 63 года Тибет стал свидетелем большого прогресса после многих страданий, что в полной мере демонстрирует несравнимое превосходство системы социализма с китайскими особенностями, сказал Янь 27 марта во время выступления по местному телевидению, посвященного годовщине освобождения миллиона крепостных.

В 1959 году демократическая реформа полностью уничтожила феодальное крепостничество Тибета при теократии и освободила более одного миллиона крепостных в регионе. Эти крепостные обрели свободу и достоинство, став хозяевами страны, региона и своей собственной судьбы, сказал он.

Коммунистическая партия Китая (КПК) объединила и возглавила народы всех этнических групп Тибета в создании Тибетского автономного района, создании социалистической системы, осуществлении социалистического строительства, реформ и открытости, а также ликвидации абсолютной нищеты, добавил он.

Официальные данные показывают, что в 2021 году ВВП Тибета превысил 200 млрд юаней (около $31,4 млрд), что примерно на 7% больше, чем годом ранее. Располагаемые личные доходы на душу населения в городах и сельской местности в Тибете в 2021 году выросли на 13% и 14% соответственно.

В 2021 году в общей сложности 693 300 местных фермеров и скотоводов нашли работу, что принесло общий доход в размере 5,81 млрд юаней. Средняя продолжительность жизни в Тибете в 2021 году выросла до 72,19 лет, а по состоянию на прошлый год общая протяженность действующих дорог в регионе превысила 120 000 км. Регион будет продолжать уделять первостепенное внимание сохранению окружающей среды и стимулированию зеленого развития, добавил он.

Реализуя руководящие принципы КПК по управлению Тибетом в новую эпоху, а также решения и планы центральных властей, Тибет, несомненно, достигнет светлого будущего благодаря совместным усилиям, инновациям и реформам, сказал региональный председатель.