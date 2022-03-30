Петропавловск-Камчатский, 30 марта, 2022, 05:17 — ИА Регнум. На Камчатке завершилось расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Вилючинска, которого обвиняют в незаконном сбыте частей растений, содержащих наркотические средства. Его осудят ещё по одной статье УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств с использованием интернета, в значительном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Суд

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В декабре 2021 года подросток продал своему знакомому части растений, которые содержали наркотические средства. А в январе 2022 года он же договорился через интернет о сбыте наркотиков через тайники. От неизвестного лица несовершеннолетний получил расфасованное наркотическое средство. Реализовать задуманное ему помешали сотрудники полиции.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело будет передано в суд.

Ка сообщало ИА REGNUM, пограничная полиция Черногории 29 марта изъяла 54 кг легких наркотиков-каннабиноидов на границе Албании и Черногории.