Хабаровск, , 05:21 — REGNUM В Хабаровске с территории одной из больниц неизвестный похитил семь металлических кроватей. Ущерб составил 250 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

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Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражи. В сентябре 2021 года фигурант условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Похищенное имущество мужчина сдал в пункт приема вторсырья, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту хищения техники в одном из государственных учреждений. В совершении преступления подозревают сотрудника организации, который работал системным администратором.