Пекин, 30 марта, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Китай не фиксировал естественного размножения китайского осетра в течение пяти лет подряд, начиная с 2017 года. Эксперты выступили с замечаниями на форуме во второй День защиты китайского осетра в Китае, передаёт 29 марта газета Global Times.

Sharipov.A Осетры

Результаты мониторинга в 2021 году показали, что в низовьях плотины Гэчжоуба не было обнаружено признаков естественного воспроизводства китайского осетра, сказал научный сотрудник Научно-исследовательского института рыболовства на реке Янцзы при Китайской академии рыбохозяйственных наук Вэй Цивэй. Единственная китайская осетровая ферма расположена в низовьях плотины Гэчжоуба в городе Ичане провинции Хубэй в центральном Китае.

Китайский осетр, прозванный «водными пандами», относится к видам, находящимся под государственной защитой первого уровня в Китае. Дикий китайский осетр находится на грани исчезновения, сказал Вэй, отметив, что, согласно отчету, необходимо улучшить условия для нерестилищ.

С 1981 года размножение китайского осетра в реке Янцзы быстро сократилось. За последние пять лет мигрировало менее 30 китайских осетровых. Согласно отчету, в 2021 году количество китайских осетров, выращенных на ферме в низовьях плотины Гэчжоуба, составляло всего 15 особей, что на два больше, чем в 2020 году.

Еще один исследователь из Научно-исследовательского института рыболовства в Восточно-Китайском море Китайской академии рыбохозяйственных наук Фэн Гуанпэн, сказал, что важно создать природные заповедники, усилить охрану на месте и запретить коммерческий и научный промысел китайского осетра, говорится в отчете. Дикий китайский осетр в основном потерял способность поддерживать, сказал Фэн.