Пекин, , 05:07 — REGNUM Азия отказывается становиться шахматной доской в игре между крупными державами, а азиатские страны ни в коем случае не являются пешками в противостоянии между крупными державами, заявил член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И, отметив, что люди должны поддерживать с трудом завоеванный мир, стабильность и развитие региона, сообщает 29 марта газета Global Times.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ван выступил с речью после участия в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) и завершения своих визитов в Пакистан, Афганистан, Индию и Непал. Его визит в Южную Азию пришелся на то время, когда распространяются побочные эффекты украинского кризиса, а мир и развитие во всем мире сталкиваются с новыми вызовами.

Мы прекрасно осознаем сильное желание стран Южной Азии поддерживать мир в регионе и ускорить восстановление экономики после COVID-19. По словам Вана, они надеются укрепить стратегические связи и углубить взаимовыгодное сотрудничество с Китаем.

Визиты укрепили традиционную дружбу между Китаем и странами Южной Азии, сказал он, отметив, что независимо от того, как меняется международная ситуация, Китай ценит свои отношения со своими соседями, в том числе в Южной Азии. Министр иностранных дел Китая впервые принял участие в Совете министров иностранных дел ОИС по приглашению.

По словам Вана, Китай и исламские страны достигли важных договоренностей по широкому кругу вопросов. Они договорились углублять стратегическую коммуникацию и координацию, совместно противостоять дискриминации между цивилизациями и совместно противостоять теориям цивилизационного превосходства и столкновения цивилизаций.

Обе стороны также договорились продолжать совместную работу по борьбе с пандемией, содействовать высококачественному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояса и пути» и укреплять связь и координацию в реализации глобальных инициатив в области развития, чтобы придать импульс реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Кроме того, они согласились с тем, что крайне важно содействовать справедливому урегулированию региональных горячих проблем и что палестинский вопрос не следует забывать, маргинализировать или позволять ему продолжать идти по пути исторической несправедливости. Они также будут работать над тем, чтобы руководить и укреплять единство развивающихся стран, выступать за многосторонность, отказаться от менталитета холодной войны, противостоять конфронтации между лагерями и защищать общие интересы развивающихся стран.

Ван также заявил, что Китай будет неуклонно придерживаться своей дружественной политики по отношению к Пакистану, в то время как Пакистан подтвердил, что пакистано-китайская дружба является краеугольным камнем его дипломатии. Обе стороны договорились консолидировать проекты транспортной и энергетической инфраструктуры в рамках Китайско-Пакистанского экономического коридора (CCPEC).

Ван сказал, что целью его визита в Афганистан было продолжение традиционной дружбы между двумя народами, наблюдение за созданием и управлением временного правительства Афганистана, а также личный обмен мнениями с афганской стороной для укрепления взаимопонимания и доверия.

Этот визит был направлен на то, чтобы послать четкий сигнал о том, что афганский вопрос по-прежнему занимает важное место в текущей повестке дня международного мира и безопасности, особенно для соседних с Афганистаном стран, подчеркнул Ван.

«Как часто говорят наши афганские друзья, Китай — единственная крупная страна, которая никогда не причиняла вреда Афганистану. Мы готовы развивать нормальные и дружественные отношения с Афганистаном как с соседями на основе Пяти принципов мирного сосуществования», — отметил Ван.

Китай подчеркивает, что безопасность является основой и предпосылкой для развития, и надеется, что Афганистан выполнит свои обязательства и примет более эффективные меры по борьбе со всеми террористическими силами, включая ETIM, сказал Ван. По его словам, Китай и Индия являются партнерами, а не соперниками. Это стратегическое суждение Китая, и Индия согласилась с этой точкой зрения.

Мы твердо верим, что, будучи зрелыми и рациональными соседями, мы должны поставить пограничный вопрос на надлежащее место в наших двусторонних отношениях и воздерживаться от того, чтобы препятствовать общему развитию двусторонних отношений по пограничному вопросу, сказал Ван.

Обе стороны считают, что Китай и Индия разделяют схожие позиции по основным международным и региональным вопросам и должны стремиться понимать и поддерживать друг друга, чтобы обеспечить больше позитивной энергии в изменчивом мире, отметил он. Во время визита Вана в Непал обе страны согласились с тем, что взаимопонимание и поддержка являются традицией дружбы между Китаем и Непалом.

Мы договорились усилить сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь», продвигать ключевые совместные проекты, обеспечивать бесперебойную работу сухопутных портов, изучать возможности трансграничного сотрудничества и постепенно создавать многомерную трансгималайскую сеть связи, чтобы Гималаи стали узами дружбы и сотрудничества между двумя странами, сказал Ван.

По словам Вана, столоны подтвердили, что они будут придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела и основных норм, регулирующих международные отношения, отвергать односторонность и выступать против силовой политики.

Его визит состоялся в то время, когда кризис в Украине продолжает оказывать волнообразное воздействие по всему миру. Развивающиеся страны Южной Азии и за ее пределами внимательно следят за развитием событий, и их общий консенсус заключается в том, чтобы разрешать споры мирным путем посредством диалога, а война и санкции не являются хорошими решениями.

Стороны уверены, что необходимо поддерживать цели и принципы Устава ООН и защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Региональная безопасность не может быть гарантирована укреплением военных блоков, а защищать право всех стран проводить независимую внешнюю политику и противостоять политическому давлению и вынужденному выбору сторон — необходимо.