Москва, , 05:05 — REGNUM Самолёты, находящиеся в эксплуатации, перевела в российскую юрисдикцию в строгом соответствии с законодательством РФ авиакомпания «Россия». Об этом 29 марта сообщила пресс-служба перевозчика.

Самолет авиакомпании «Россия» Rossiya-airlines.com

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В парке авиакомпании находится 125 авиабортов. Кроме российского SSJ 100, перевозчик эксплуатирует Airbus A319/320, Boeing 737, 777 и 747. Получение российских сертификатов лётной годности позволит авиакомпании использовать авиалайнеры иностранного производства под флагом России с целью организации бесперебойного авиасообщения с отдалёнными регионами страны.

При этом для выполнения авиарейсов в иностранные государства будут использоваться самолёты российского производства SSJ 100. Это будет сделано с целью минимизировать риск срыва полётной программы.

У авиалайнеров «России» есть вся необходимая документация, которая была одобрена уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ. Все авиаборта соответствуют нормам лётной годности, в положенные сроки проходят техобслуживание. Для необходимых технических работ привлекают только высококвалифицированный персонал, у всех работников есть соответствующие сертификаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право на регистрацию в России иностранных самолётов, находящихся в лизинге

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