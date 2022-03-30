Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Ситуация вокруг Украины создает множество проблем для всего мира с поставками продовольствия и энергоносителей, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в эфире телеканала Medi 1.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Это создает проблемы по всему миру», — заявил он.

Блинкен уточнил, что из-за проведения российской операции по денацификации и демилитаризации Украины и антироссийских санкций Запада возникли проблемы с поставками пшеницы. Также он указал, что во всем мире наблюдается рост стоимости энергоносителей. В связи с этим Блинкен призвал Европу найти альтернативных поставщиков продовольствия, нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что антироссийские санкции Запада негативно влияют на мировые финансовые рынки. По его словам, это может привести к серьезным гуманитарным проблемам в развивающихся странах.