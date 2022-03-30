Красноярский край, 4 марта, 2006, 14:15 — ИА Регнум. Краевая общественная организация "Благотворительный фонд "Тройняшки"" отметила Международный женский день. Праздник состоялся 4 марта в краевом Дворце пионеров и школьников под покровительством губернатора Александра Хлопонина . В празднике приняли участие семьи Красноярска с близнецами и тройняшками. Для них от Дворца пионеров была организована праздничная программа. Ребята исполнили песню и представили сценку из школьной жизни. Все праздничное мероприятие проходило под руководством президента "Тройняшек" Дарьи Мосуновой, передает корреспондент ИА REGNUM-KNews.

Самым захватывающим зрелищем для зрителей - мам с чадами - оказалось соревнование между главами семейств. Папы состязались в пеленании младенцев на скорость и танцах с малышами. Особенно интересно прошел конкурс исполнения колыбельных. Папы исполнили всем известные композиции на русском и грузинском языках.

"Подобные встречи необходимы таким уникальным семьям и будут организовываться по возможности часто, - сообщила Дарья Мосунова. - Чтоб не пропасть поодиночке, нам необходимо действовать сообща. В год в Красноярске примерно в двух, трех семьях рождается тройня. Несмотря на небольшое количество таких семей, им необходима особая поддержка".

Так, по ее словам, общими усилиями при поддержке губернатора края Александра Хлопонина клуб тройняшек около месяца назад получил официальный статус некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Тройняшки"".

По окончании конкурсов и концертных номеров всем участникам от спонсоров были вручены призы, которые пригодятся в домашнем хозяйстве, а мамам были подарены цветы. После этого праздник продолжился в кафе.