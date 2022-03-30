Фонд "Тройняшки" отметил Международный женский день (Красноярский край)
Красноярский край, 4 марта, 2006, 14:15 — ИА Регнум. Краевая общественная организация "Благотворительный фонд "Тройняшки"" отметила Международный женский день. Праздник состоялся 4 марта в краевом Дворце пионеров и школьников под покровительством губернатора
Самым захватывающим зрелищем для зрителей - мам с чадами - оказалось соревнование между главами семейств. Папы состязались в пеленании младенцев на скорость и танцах с малышами. Особенно интересно прошел конкурс исполнения колыбельных. Папы исполнили всем известные композиции на русском и грузинском языках.
"Подобные встречи необходимы таким уникальным семьям и будут организовываться по возможности часто, - сообщила Дарья Мосунова. - Чтоб не пропасть поодиночке, нам необходимо действовать сообща. В год в Красноярске примерно в двух, трех семьях рождается тройня. Несмотря на небольшое количество таких семей, им необходима особая поддержка".
Так, по ее словам, общими усилиями при поддержке губернатора края Александра Хлопонина клуб тройняшек около месяца назад получил официальный статус некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Тройняшки"".
По окончании конкурсов и концертных номеров всем участникам от спонсоров были вручены призы, которые пригодятся в домашнем хозяйстве, а мамам были подарены цветы. После этого праздник продолжился в кафе.