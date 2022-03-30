Владивосток, 30 марта, 2022, 05:12 — ИА Регнум. В Артёме суд вынес приговор67-летнему местному жителю, который обвинялся в преступлениях против половой неприкосновенности ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребенок

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Следствием и в суде установлено, что обвиняемый в течении 3 лет совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетней родственницы, а также изготавливал порнографические материалы с её изображением.

Суд приговорил извращенца к20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи в Красноярском крае расследуют уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки.