Анастасия Степанова, 30 марта 2022, 07:23 — REGNUM В свете анонсированного закрытия с 1 апреля 2022 года «Ростовского завода гражданской авиации № 412» (РЗГА), который один из немногих занимался ремонтом самолётов семейства Ан-24 (Ан-26), в регионах заволновались перевозчики местных авиалиний. После остановки работ на ростовском предприятии ремонтировать крылатые машины, в том числе перевозящие россиян к удаленным населённым пунктам внутри регионов, в стране останется лишь один завод. Известно, что готовность принять ремонтный актив на своей территории уже выразили как минимум два региона — Иркутская и Свердловская области. Что же произошло с РЗГА и почему один из старейших заводов пришёл к такому финалу? Подробности — в материале ИА REGNUM.
В марте 2020 года стало известно о планах владельцев РЗГА перестать ремонтировать авиационные двигатели. Тревогу забила авиакомпания «ИрАэро», чей авиапарк включает семь пассажирских самолётов АН-24РВ, а также два грузопассажирских АН-26Б-100, два грузовых авиалайнера АН-26, три грузовых АН-26Б.
Как следует из сообщения губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в его официальном телеграм-канале от 29 марта 2022 года, авиаперевозчик готов «организовать на своей базе площадку для ремонта», если ростовский «завод передаст соответствующее оборудование». Кобзев уточнил, что обсуждал этот вопрос с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и есть договоренность «проработать вопрос в кратчайшие сроки».
"Сегодня в стране двигатели этих машин ремонтируют на двух заводах. Один из которых — Ростовский завод гражданской авиации № 412 — в ближайшее время планирует прекратить работу», — уточнял Кобзев.
До него заявление о возможной передаче оборудования РГЗА, но уже свердловскому АО «Арамильский авиаремонтный завод» (второе ремонтное предприятие в России), публиковало издание «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и энергетики Свердловской области Андрея Савельева. 25 марта сообщалось, что идут переговоры.
По данным ТАСС, ранее «ИрАэро» направило письмо в Минпромторг России и Росавиацию, в котором в свете планируемой остановки ростовского завода предупреждало о рисках остановки через полгода полётов на самолётах Ан-24 и Ан-26. Указывалось, что второй завод, по мнению авиапредприятия, не сможет освоить такие объёмы ремонта двигателей для гражданских самолётов.
Чей актив и кто бенефициар?
Ростовский завод гражданской авиации № 412 на сегодня входит в состав «Агроком группы». По данным с сайта, управляющая компания группы создана в 2004 году Иваном Саввиди.
По официальным данным, грек по национальности Иван Саввиди родился в Грузии. Он работал гендиректором компании «Донской Табак», в 90-х был главой совета директоров «Ростовсоцбанка», с 2012 года является главой совета директоров многоотраслевого холдинга «Группа Агроком».
Саввиди также был депутатом Госдумы IV и V созывов («Единая Россия»), а до этого — депутатом Законодательного собрания Ростовской области.
Бизнесмен является президентом национально-культурной автономии греков России, входит в состав Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.
В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» Саввиди занимает 83-е место с состоянием 1700 млн долларов США. То же издание уточняет, что с 2013 года он имеет второе гражданство — Греции.
Почему останавливают ремонт на ростовском заводе?
Ремонтировать авиадвигатели ростовский завод начал в 60-х годах, а свою историю ведёт с 1955 года.
Завод создан на базе Ростовского аэропорта Гражданского воздушного флота.
На сегодня на сайте предприятия уточняется, что оно — «одно из крупнейших предприятий по ремонту воздушных судов на Юге России», которое проводит капитальный ремонт и продление ресурса авиационных двигателей типа АИ-20М и АИ-24, капремонт комплектующих изделий АТ: Ан-24, Ан-26, Ту-134, АИ-20 и АИ-24, а также работы по поддержанию лётной годности самолётов Ан-24, Ан-26 в условиях эксплуатации.
Справка: в ЕГРЮЛ завод зарегистрирован в 1999 году. Руководитель — Александр Разоренов. Среднесписочная численность сотрудников на начало 2021 года была 230 человек. К апрелю 2022 года, по имеющимся данным, она сократится до 70 человек. До ликвидации ООО «Бобёр-авиа» и «Мотор Сич дон» завод был их совладельцем. Вторым собственником одного из активов была украинская компания «Мотор Сич». По данным базы «Контур. Фокус», выручка завода по итогам 2020 года составляла 455,2 млн рублей против 395 млн рублей годом ранее, а чистая прибыль — 9,9 и 15,6 млн рублей соответственно.
В комментариях разным СМИ пресс-служба группы уточняла, что среди причин принятого решения — проблемы с поставкой запчастей. Они поступали с украинской «Мотор Сич», но с декабря 2021 года поставки полностью прекращены. Помимо этого, в «Агрокоме» ссылались на средний возраст работников — более 67 лет, которые сейчас выходят на пенсию, а также финансовую составляющую работы завода. Отмечалось, что для безубыточной работы нужно не менее 60 авиадвигателей ежегодно, а портфель заказов в последние два года составлял всего 45.
Напомним, компания «Мотор Сич» уже несколько лет фигурирует в мировой медиа-повестке со скандальным оттенком. Так, в 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич», а в марте 2021 года совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о национализации предприятия. Китайские бизнесмены выступили против такого «поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику». Инвесторы также направили иск в Гаагу, потребовав выплаты компенсации за убытки в размере не менее $4,5 млрд. Судьба иска пока не известна.
Читайте также: Инвесторы из Китая потребовали от Украины $4,5 млрд по делу «Мотор Сич»