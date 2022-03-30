Магадан, , 05:00 — REGNUM Суд Сусумана вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД ОМВД России за получение взятки в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Установлено, что с мая по июнь 2021 года и. о. начальника отделения ГИБДД по Сусуманскому району вместе со старшим инспектором ДПС получили от начальника автоколонны ООО «Статус» взятку в 50 тыс. рублей за беспрепятственный проезд грузовых автомобилей по территории района.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Магаданской области.

Подсудимые были уволены. С учетом позиции гособвинителя суд назначил фигурантам наказание в виде 7 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также осужденные лишены званий и прав занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске бывший сотрудник полиции подозревается в получении взятки.