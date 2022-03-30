Якутск, , 04:57 — REGNUM Готовность адаптироваться к новым условиям на фоне санкционного давления выразили предприятия территорий опережающего развития Якутии арктической зоны. Работа на них будет продолжена, несмотря на сложности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

ТОР Tramis.ru

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В прежнем режиме намерены выпускать продукцию и реализовать проекты резиденты ТОР «Якутия», индустриального парка «Кангалассы» и Арктической зоны РФ. В условиях АЗРФ работают восемь компаний, предоставляющих транспортные услуги, занимающихся научными исследованиями, модернизацией объектов энергетики, производством продуктов и добычей полезных ископаемых. Объём инвестиций оценивается в 1,2 млрд рублей. Предполагается, что в этой особой экономической зоне республики будет создано 230 рабочих мест.

В ТОР «Якутия» 31 резидент, реализованы проекты 11 предприятий, вложить в производство намерены 12,9 млрд рублей. На территории опережающего развития есть специально подготовленные инвестиционные площадки с готовой инфраструктурой для начала бизнеса. В экономической зоне готовы идти навстречу резидентам, размещать производство предлагают в универсальных производственных зданиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рассматривают возможность распространить на строительные проекты региона режим территории опережающего развития. Этот вопрос передан для решения в Минвостокразвития РФ.