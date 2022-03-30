Посёлок городского типа Хасан, Приморский край, 30 марта, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Прокуратура Хасанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Хабаровского края, обвиняемого в незаконной добычи водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, на особо охраняемой территории, причинившей особо крупный ущерб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Трепанг

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В ходе следствия установлено, что в 2018 году обвиняемый создал преступную группу из четырёх жителей Хасанского района для незаконной добычи трепанга Дальневосточного.

Злоумышленники в бухте Экспедиции залива Петра Великого добыли более 1900 особей трепанга, причинив особо крупный ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Трепанга Дальневосточного своевременно изъяли и выпустили в естественную среду.

Ранее в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд.

Уголовные дела в отношении подельников выделены в отдельное производство, по результатам их рассмотрения судом вынесены обвинительные приговоры.

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