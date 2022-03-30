Москва, 30 марта, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Предприятия, поставляющие топливо и продукты питания в Якутию, могут быть внесены в перечень системообразующих. Также рассматривается возможность распространить на строительные проекты региона режим территории опережающего развития, сообщил телеграмм-канал министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Agip.sakha.gov.ru ТОР «Южная Якутия»

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Эти меры обсуждались на встрече главы минвостокразвития Алексея Чекункова с руководителем Якутии Айсеном Николаевым. Ведомство намерено оказать республике содействие по включению в ТОР перспективных проектов по строительству жилья и производственных мощностей.

В рамках северного завоза обсуждается возможность предусмотреть способы компенсации процентов по кредитам, субсидирования, а также формирование новой логистики доставки грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный завоз в регионах России осложняется переменами в логистике транспортных потоков. Кроме того, на доставку грузов негативно влияют ощутимый рост цен и стоимости заёмных средств, заявлял ранее полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.