Красноярск, , 04:24 — REGNUM В среду, 30 марта, в Красноярске переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Конец марта. Парк Гремячая Грива © Андрей Никитин

В 07:50 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 30 на 31 марта ожидается до +0… +1 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В четверг, 31 марта, в Красноярске до +5… +7 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +3… +5 °C.

В пятницу, 1 апреля, в Красноярске ожидается до +8… +11 °C днём и до +3… 6 °C ночью. Облачно, временами небольшой дождь.

30 марта на юге Таймырского муниципального района (МР), на западе центральных районов Красноярского края и в Хакассии ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 15−23 м/с, местами сильный снег, метель.

30 марта — 1 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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