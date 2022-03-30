Нью-Йорк, США, 30 марта, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Попытки Запада изолировать Россию путём ввода санкционных мер приведут к экономическому кризису исторических масштабов. Такое заявление сделал 29 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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Российский дипломат отметил, что попытки путём санкционных мер изолировать Россию финансово и логистически от многолетних налаженных каналов сотрудничества грозят обернуться экономическим кризисом исторических масштабов.

Небензя указал, что только отказ от незаконных ограничительных мер, введённых в одностороннем порядке, может изменить существующую ситуацию и добиться бесперебойных поставок и стабилизации международных продовольственных и сельскохозяйственных рынков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин на заседании Совбеза ООН отметил негативное влияние санкций против России на мировые финансовые рынки и предупредил, что ограничения создадут новые гуманитарные проблемы.